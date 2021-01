Geen sneltestverplichting voor bemanning en passagiers uit Antillen

De overheid heeft bekendgemaakt dat er een speciale ontheffing op de verplichte sneltest komt voor bepaalde bestemmingen. Deze uitzonderingen zullen gelden voor zowel de bemanning als de passagiers aan boord. Het gaat om de volgende bestemmingen: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, IJsland, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China. Voor deze landen zijn ook geen PCR-test nodig.

Vluchten

Eerder deze week leek het er op dat KLM al haar intercontinentale vluchten zou moeten schrappen. Met deze uitzonderingsregel ontstaat er weer een nieuwe mogelijkheid voor KLM om toch intercontinentaal te blijven vliegen. Eerder schreef Up in the Sky een artikel over wat de maatregelen betekenen voor het netwerk van KLM. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft nog niet bekend gemaakt of ze daadwerkelijk zal blijven vliegen naar deze bestemmingen. Voorlopig blijft de KLM nog in onderhandeling met de overheid over de sneltest voor andere intercontinentale bestemmingen.