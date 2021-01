Lufthansa verliest ‘nog maar’ half miljoen euro per uur

De Duitse maatschappij Lufthansa verliest al sinds het begin van de pandemie enorme bedragen per dag. De maatschappij verloor in de eerste maanden van 2020 ruim een miljoen euro per uur. Nu de lage vraag naar tickets blijft aanhouden heeft de maatschappij haar kosten weten terug te brengen. De CEO van het bedrijf, Carsten Spohr, vertelt in een interview met Eurocontrol dat ze de verliezen hebben kunnen halveren. Volgens Spohr verliest het bedrijf nu een half miljoen euro per uur.

Kosten

Om de kosten terug te brengen heeft de maatschappij kritisch gekeken naar haar netwerk. Een resultaat daarvan is dat de maatschappij al haar verlies makende vluchten heeft geannuleerd. Naast het stilzetten van haar vloot heeft Lufthansa ook afscheid moeten nemen van twintig procent van haar personeel. Veel mensen die part-time bij het bedrijf actief waren werden ontslagen. Verder heeft de maatschappij nog negen miljard euro als ondersteuning van de Duitse overheid gekregen. Daarvan is momenteel nog maar ⅓ gebruikt.

Vluchten

Toch heeft de maatschappij nog ambities om haar netwerk in stand te houden. De CEO onthulde dat Lufthansa mogelijk tickets gaat aanbieden voor slechts negen euro. Deze prijs zou puur kostendekkend zijn. De vluchten zijn bedoeld om de landingsrechten op luchthavens in stand te houden. In de normale omstandigheden vervallen die landingsrechten als maatschappijen die consequent niet gebruiken. Volgens Spohr zouden de vluchten anders leeg heen en terugvliegen. Met deze prijs zou de maatschappij toch nog wat inkomsten ophalen uit de vluchten.