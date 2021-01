Capaciteit Europese maatschappijen bijna op dieptepunt vorig jaar

De directeur van Eurocontrol, Eamonn Brennan, vertelt in een markt update dat het totaalaantal vluchten drastisch is verslechterd afgelopen dagen. Eamonn Brennan merkt hierbij op dat er enorme verschillen zijn tussen de Europese landen als het gaat om het inreisbeleid.

Maatregelen

Onlangs werd bekend dat Nederland de inreismaatregelen aanscherpte. Naast een zogenoemde PCR test moet nu ook vlak voor vertrek nog een sneltest worden afgenomen. Naast het verschil in de vereiste testen, zijn er ook nog verschillen in de quarantainemaatregelen per land. Die maatregelen verschillen van zeven tot tien dagen in quarantaine.

Onzekerheid

De directeur koppelt de grote onzekerheid van de afgelopen dagen direct aan de afname van het vliegverkeer. De onzekerheid over de situatie rondom het vaccin heeft invloed volgens Brennan. Sommige landen hebben moeite om het vaccinatieplan goed en efficiënt uit te rollen en ook als de mensen vervolgens gevaccineerd zijn, is er nog geen duidelijkheid wat dat betekent voor de luchtvaart. Eerder meldde Up in the Sky dat de Europese regeringsleiders het nog niet eens zijn over een eventuele versoepeling voor gevaccineerde mensen.

Cijfers

Al deze onzekerheid zorgt ervoor dat het vliegverkeer van de afgelopen dagen nog maar zesendertig procent bedroeg van het aantal in 2019. Alleen in de eerste golf van het coronavirus waren die getallen slechter dan op dit moment. Verder zal de markt niet voor Pasen herstellen waarschuwde Brennan.

