De eerste man die ooit vloog | Longread

Het waren de gebroeders Wright die op 17 december 1903 de eerste gemotoriseerde vlucht uitvoerden in het Amerikaanse Kitty Hawk. En daarmee gingen de broers de geschiedenisboeken in. Echter, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, waren de heren niet de eerste mensen die ooit vlogen.

Al ver voor hun tijd was er een ander die door de lucht vloog. De eerste die ooit vloog door alleen gebruik te maken van een vleugel heette Otto Lilienthal. De in Duitsland geboren Otto maakte de eerste zweefvlucht al in 1891, maar liefst twaalf jaar eerder dan de eerste vlucht van de gebroeders Wright. Het werk wat Lilienthal heeft verricht was een van de grote inspiratiebronnen voor Wilbur en Orville Wright.

Het ontwerp

Otto was al van kinds af aan geïnteresseerd in alles wat vliegt. Hij bestudeerde het vliegen van verschillende vogelsoorten. De ooievaar maakte echt indruk op hem. Hij maakte erg gedetailleerde tekeningen van de vleugels van de ooievaar, alles gericht op het doel om een vleugel na te maken wat zijn eigen lichaamsgewicht kon dragen.

In zijn jeugd voerde hij al verschillende experimenten uit. Toen hij 14 jaar oud was bond hij twee vleugels aan zijn schouder en probeerde hij te vliegen. Het zal geen verrassing zijn dat het experiment geen groot succes was. Toch leerde hij een belangrijke les. Het klappen van de vleugels was veel te complex om te imiteren. Met al deze kennis maakte hij uiteindelijk vijftien eendekkervleugels en drie tweedekkers.

Otto met een van zijn modellen Ottomar Anschütz, Public domain, via Wikimedia Commons

Testen

De eerste test die Lilienthal met succes uitvoerde was de eerste vlucht in 1891. Met zijn derde model vloog hij iets verder dan 25 meter. Hij nam het model mee naar een heuvel in de omgeving van Berlijn. Tijdens de eerste vlucht maakte hij nog gebruik van een springplank. Na dit succes bouwde Lilienthal vleugels met een veel grotere oppervlakte en een staartvlak. Dit zorgde ervoor dat de vluchten steeds langer duurder en steeds verder kwamen.

Speciaal voor zijn testprogramma, bouwde Otto een vijftien meter hoge kunstmatige heuvel. Deze heuvel was significant hoger dan de andere heuvels die hij eerder gebruikte. Dit zorgde ervoor dat hij verder vloog dan ooit tevoren. Waar de eerste paar vluchten rond de 90 meter kwamen, kwamen de vluchten vanaf de nieuwe heuvel wel tot 250 meter.

De Fliegeberg in Berlijn Global Fish, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Einde

Helaas kwam Lilienthal aan zijn einde tijdens het testen van zijn nieuwste model. Hij bereikte een recordafstand van driehonderdvijftig meter ver. Hij was al vaker gewond geraakt tijdens zijn testvluchten. In de ruim tweeduizend vluchten die hij maakte kwam hij er echter altijd goed vanaf. Helaas ging de vlucht op 9 augustus 1896 catastrofaal mis. Lilienthal viel van ruim vijftien meter hoog. Hij overleefde het ongeval maar overleed 36 uur later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis van Berlijn. Otto Lilienthal werd 48 jaar oud.

Erfenis

Lilienthal liet een enorme erfenis aan kennis achter. Door de jaren heen heeft hij vier verschillende boeken geschreven over de beginselen van de aerodynamica. Ook schreef hij een boek over thermiek en luchtstromen. Door al zijn werk wordt hij vaak beschouwd als de vader van het zweefvliegen. Om hem te eren werd luchthaven Tegel in Berlijn naar hem vernoemd. Recent werd Berlijn Tegel “Otto Lilienthal” echter gesloten ten behoeve van de nieuwe luchthaven Brandenburg. Om de heuvel die hij liet bouwen is nu een park gebouwd en bovenop de heuvel is een gedenkplaats gemaakt.

Een van de ontwerpen van Lilienthal nagemaakt in de huidige tijd