Bye bye Queen of the Sky | Boek

Op zondagavond 25 oktober 2020 vond de laatste vlucht plaats van de passagiers-Boeing 747 van KLM. Na bijna een halve eeuw is er een einde gekomen aan een tijdperk. Het majestueuze toestel met zijn karakteristieke bult zette nog één keer het landingsgestel op Nederlandse bodem. Slechts gadegeslagen door wat trouwe fans.

Een markering van dit historische moment ontbrak. Geen bloemen, geen toespraken. De Queen of the Skies is gestopt. Zonder afscheid. Maar gelukkig hebben we de foto’s en verhalen nog. Die zijn gebundeld in het zeer recent verschenen boek ‘KLM Boeing 747-400 Farewell Queen of the Skies. Journey of inspiration’.

Aanvulling

Naar de komst van het boek is door professionals en liefhebbers reikhalzend uitgekeken. Zeker in een tijd waarin KLM en de luchtvaart in zijn algemeenheid het ongelooflijk zwaar te verduren hebben. Het boek vormt een aanvulling op ‘Grand Lady Classic’ uit 2019, over de oudere versies van de KLM Boeing 747. Met een eerste oplage van 4.750 exemplaren zijn de verkoopverwachtingen hoog gespannen. KLM steunt het project maar is financieel op generlei wijze betrokken. De opbrengst van de publicatie gaat ook deze keer naar Wings of Support, een stichting van KLM- en Martinair-medewerkers die kinderen in arme landen helpt aan onderdak, onderwijs en medische hulp.

Martinair

KLM heeft 22 Boeings 747-400 in dienst gehad, zowel in de Full Pax- als de Combi-uitvoering. Wat resteert zijn nog drie Jumbo Jets in de vrachtuitvoering. Martinair is de operator van deze kisten. De voormalige PH-CKD vliegt ook nog rond maar sinds een jaar of vijf in het kleurenschema van AirBridgeCargo uit Moskou. Bij de KLM 400’s correspondeerde de laatste letter van de registratie vaak met de eerste letter van de plaatsnaam van de stad waarnaar de kist was vernoemd. Zo heette de PH-BFA ‘Atlanta’ en de PH-BFR ‘Rio de Janeiro’. Slechts één KLM 400 is voor het nageslacht bewaard gebleven. Het is de PH-BFB die nu tentoongesteld staat bij het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Helaas niet in KLM-kleuren maar in die van Corendon.

Invloed

Al in het voorjaar van 2019 zijn de samenstellers aan het boek begonnen. COVID-19 heeft een flinke invloed gehad. Door de vervroegde uitfasering van de 747-400 kwam publicatie in een stroomversnelling. Dat betekende de planning aanpassen en met spoed een website bouwen. Interviews konden niet meer face-to-face gedaan worden. Redactievergaderingen gingen online. Ook de promotie was begrijpelijk minder uitbundig dan bij de andere boeken uit de serie. En toen kwam de 400 toch weer in dienst. Opnieuw ging de planning op de kop en werd de inhoud aangepast met extra input van Philips. Indrukwekkend zijn de feiten en cijfers. De hoofdredacteur, eindredacteur en art director hebben alle drie zo’n 1.000 uur aan het boek besteed. Het is verzonden naar liefhebbers in 20 landen inclusief Japan, Chili, Canada en Korea.

Een foto uit het boek, gemaakt op Twente Airport (c) Remco de Wit

Hype

Dat de serie al maandenlang zorgt voor een soort hype op social media komt niet in de laatste plaats door een unieke vorm van participatie. Iedereen kon foto’s en verhalen insturen over de KLM 747. Daar is massaal op gereageerd. Art director Valentin Ocheda heeft meer dan 30.000 foto’s binnengekregen. Slechts een kleine selectie daarvan is uiteindelijk in het boek terecht gekomen. De fotografen kunnen met recht trots zijn dat hun foto’s een zo strenge selectie hebben overleefd. Eindredacteur Lieneke Koornstra moest ook al flink wat keuzes maken in de verhalen. Het geeft wel aan hoe populair de Jumbo Jet nog altijd is. Bij vliegers en fans.

Niveau

Het is al niet eens meer een verrassing dat de kwaliteit van het boek op een zeer hoog niveau ligt en in lijn met de andere boeken uit de reeks. Of je het boek nu doorbladert of de artikelen van a tot z leest, je zult aan het boek veel plezier beleven, maar ook veel nieuwe indrukken opdoen. De fraai vormgegeven kronieken van de Queen, die wat doen denken aan plakboeken uit onze jeugd, verzachten de pijn een beetje van het niet meer onder ons zijn. Chapeau voor Charley Valette, Lieneke Koornstra, Ronald Dijkstra, Valentin Ocheda, Maarten ter Velde en Frido Ogier. Het boek is een prachtige terugblik na een lange regeerperiode. Een koningin waardig.

Naar aanleiding van:

KLM Boeing 747-400 Fairwell Queen of the Skies. Journey of inspiration

Samenstellers: Charley Valette, Lieneke Koornstra, Ronald Dijkstra en Valentin Ocheda

Uitgegeven door KLM en Stichting Farewell MD-11

226 pagina’s, ontelbare foto’s en illustraties

www.klm747.nl