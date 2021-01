Leuk nieuwtje! Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 10 februari te overbruggen. Vanavond het eerste filmpje: deltavliegen met Goof!

