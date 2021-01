Landen naast de skipiste, het kan in Frankrijk | Video

De landing zelf is vrij spannend, maar dan heb je wel wat. Je loopt zo vanuit het vliegveld de skipiste op. Bekijk hier beelden:

Courchevel Airport

Courchevel Airport ligt op zo een 2.008 meter hoogte in de Franse alpen. De baan is maar 537 meter lang en heeft een gradiënt van 18,6%. Deze gradiënt helpt de landende toestellen om op tijd af te remmen. Door de bergen in de omgeving van het vliegveld is een go-around niet mogelijk. Piloten moeten daarom ook een speciale licentie hebben om hier te mogen landen.

Het vliegveld is vooral populair onder skiërs. Het ligt namelijk in een druk bezocht skigebied. Alpine Airlines is momenteel de enige maatschappij die reguliere lijnvluchten uitvoert op Courchevel.

Bekijk hier beelden:

Het landen gaat niet altijd even goed. In de onderstaande video is te zien hoe een Piper PA-46 met 6 mensen de baan overschiet en in de sneeuw terecht komt. Geen van de inzittenden raakte gewond.