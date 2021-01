Lufthansa verbiedt het gebruik van stoffen mondkapjes

De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben een verplicht maskerbeleid en HEPA-filters van ziekenhuiskwaliteit aan boord. Dit maakt het vliegen relatief veilig. Regeringen en luchtvaartmaatschappijen maken zich echter steeds meer zorgen over de tweede golf van de pandemie. Die opnieuw het Europese luchtruim platlegt.

Geen stoffen mondkapjes

Lufthansa heeft gisteren bekendgemaakt dat het vanaf 1 februari 2021 een strenger maskerbeleid zal voeren. De Duitse maatschappij zal het gebruik van stoffen of “alledaagse” maskers niet meer toestaan. Vanaf die datum moeten passagiers een chirurgisch masker, FFP2-masker of een masker met de KN95/N95-norm dragen tijdens de vlucht. Volgens Lufthansa zullen de maatregelen gelden voor alle vluchten van en naar Duitsland van de Lufthansa-groep. Deze regels zijn ingesteld nadat de Duitse regering dergelijke maskers verplicht heeft gesteld in winkels en in het openbaar vervoer. Lufthansa staat toe dat mensen met een geldige medische vrijstelling geen mondkapje hoeven te dragen. Zij moeten een door Lufthansa goedgekeurd en door hun arts ondertekend certificaat bij zich hebben, en daarnaast een negatieve COVID-19 test die jonger is dan 48 uur.

Lufthansa sloot af met een geruststellend bericht: “In principe is besmetting aan boord zeer onwaarschijnlijk. Alle vliegtuigen van de Lufthansa Group zijn uitgerust met luchtfilters van de hoogste kwaliteit, die een goede luchtkwaliteit garanderen deze zijn vergelijkbaar met die in een operatiekamer. Bovendien circuleert de lucht verticaal en dus niet door de cabine heen”