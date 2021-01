Wat zijn slots en waarom zijn deze zo duur?

Veel maatschappijen betalen er miljoenen voor; slots. Maar wat zijn deze slots precies en waarom betalen maatschappijen er zo veel voor?

Het ontstaan van slots

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel vliegvelden aangelegd door heel Europa. Na de oorlog hadden deze weinig nut meer. De infrastructuur was er dus, maar de commerciële luchtvaart stond nog in zijn kinderschoenen. Het beperkt aantal vluchten die er in de vroege dagen van de commerciële luchtvaart waren zorgden niet voor capaciteitsproblemen. Maar naar mate de luchtvaart groeide, begonnen veel luchthaven capaciteitsproblemen te krijgen. Om met deze congestie om te gaan introduceerde IATA in de jaren 70 slots.

Vliegvelden zijn tegenwoordig ingedeeld in 3 categorieën. Level 1, level 2 of level 3. Level 1 zijn niet-gecoördineerde vliegvelden. Op deze level 1 vliegvelden is de vraag van de maatschappijen laag genoeg om ruim onder de maximale capaciteit van de luchthaven te blijven. Hierdoor is er geen coördinatie van slots nodig. Op level 2 vliegvelden (Schedules Facilitated Airports) zit de vraag van de maatschappijen dicht tegen de maximale luchthaven capaciteit aan en is het dus nodig om in overleg met de maatschappijen de capaciteit van de luchthaven in te delen. Bij level 3 is er meer vraag van maatschappijen dan er capaciteit is op de luchthaven. Bij deze vliegvelden zijn er dus bepaalde tijdframes (ofwel: slots) die maatschappijen kunnen kopen. In deze slot heeft de betreffende maatschappij dan het recht om een vliegbeweging te maken op de luchthaven.

Waarom zijn deze zo duur?

De commerciële waarde voor deze slots ligt enorm hoog. Zo worden gewilde slots soms voor tientallen miljoenen euros verkocht. De duurste slot ooit werd in 2016 verkocht. Oman Air kocht een ochtend slot op Heathrow van Air France-KLM voor; $75.000.000. Omgerekend is dat ongeveer € 62.000.000. Slots worden normaal verkocht door de luchthaven. Maar er zijn jaarlijks conferenties waar maatschappijen slots van elkaar kunnen kopen of inruilen.

Maatschappijen hechten dus enorm veel waarde aan de tijden waarop zij willen vliegen. Dit moet passen bij het businessmodel van de bepaalde maatschappij. Een maatschappij als Ryanair bespaart veel geld door minder gewilde slots te kopen. Dit is de reden waarom de vluchttijden van Ryanair zo opmerkelijk kunnen zijn. Een maatschappij die veel zakelijke reizigers vliegt heeft veel belang om in de spitsuren te vliegen en betaald hier dus ook graag enorme bedragen voor.