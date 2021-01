Belgische luchtvaartmaatschappijen zetten vloot massaal aan de grond

Ook in buurland België schrappen luchtvaartmaatschappijen een groot deel van hun vluchten. Air Belgium en Air Antwerp houden voorlopig nog de hele vloot aan de grond.

Reisrestricities

De Belgische regering kondigde in januari weer verder reisrestricties aan van en naar België. De restricties gelden in ieder geval tot maart, waarbij alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Luchtvaartmaatschappij Air Belgium, Air Antwerp, Brussels Airlines en TUI Fly worden hard geraakt.

Air Belgium

Door deze maatregelen heeft Air Belgium aangekondigd alle vluchten van en naar de Franse Antillen stil te leggen. Hierdoor staat de Airbus A340-vloot van de Belgische luchtvaartmaatschappij weer aan de grond. Dit gebeurde eerder al tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020.

A340 ©Air Belgium

Air Antwerp

Ook Air Antwerp, die met de Fokker 50 naar Londen opereert, houdt nog steeds haar vloot aan de grond. In september hervatte de luchtvaartmaatschappij nog haar vluchten na zo’n half jaar stil te hebben gestaan, maar de tweede piek zorgde weer voor een tegenslag. Slechts twee maanden na de hervatting zette Air Antwerp de Fokker 50 weer aan de grond. Vluchten zijn weer te boeken vanaf 1 maart, maar de vraag is of de vluchten dan alweer hervat gaan worden.

©Air Antwerp

Brussels Airlines

De nationale luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, onderdeel van de Lufthansa Group, krijgt haar toestellen ook niet vol. De maatschappij kondigde aan in totaal 900 vluchten te schrappen in de maanden februari en maart. Het totaal aantal vluchten in vergelijking met 2019 daalt daarmee met meer dan 90 procent in februari.

©Brussels Airlines

TUI Fly

Bij de Belgische tak van TUI wordt ook een verdere reductie verwacht. De luchtvaartmaatschappij verkoopt vooralsnog tickets naar diverse bestemmingen, maar met de aangescherpte maatregelen wordt een verder reductie van het aantal bestemmingen verwacht.

© TUI fly