Israël stelt tijdelijk vliegverbod in op vluchten van en naar het land

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu komt met een plan om alle in- en uitgaande vluchten voor de periode van één week te sluiten. Doel hiervan is om de verspreiding van COVID-19-mutaties in de Joodse staat te stoppen.

Strikt

The Jerusalem Times meldt dat tijdens een regeringsbijeenkomst op zondag tot de vergaande maatregel is besloten. Het verbod gaat 25 januari om middernacht in en zal gelden tot en met 31 januari. Ook Israëlische luchtvaartmaatschappijen mogen tijdelijk niet vliegen. Er gelden uitzonderingen op de vliegverboden; vrachtvliegtuigen, blusvliegtuigen en vluchten die bestemd zijn voor medische evacuatie mogen het land wel in.

The Cabinet approved the proposal of Prime Minister Benjamin Netanyahu, Health Minister Yuli Edelstein and Transportation Minister Miri Regev to halt flights to and from Israel >>https://t.co/QZnvub7U2H — PM of Israel (@IsraeliPM) January 24, 2021

Voortvarend

Met een vaccinatiegraad van 30 procent gaat het land in het Midden-Oosten voortvarend te werk met haar vaccinatieprogramma. De druk om reizen van en naar Israël verder te beperken, komt tegen de achtergrond van nieuwe onthullingen over de besmettelijkheid van nieuwe coronavirusvarianten die zich in landen als Zuid-Afrika, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk hebben ontwikkeld. Reden temeer dus voor de regering om de restricties in te stellen. Er wordt gehoopt dat de maatregel wat lucht geeft met betrekking tot het aantal (zeer besmettelijke) coronagevallen, ook omdat er tot eind januari nog weer één miljoen inwoners zullen worden gevaccineerd.