KLM-crew krijgt mogelijkheid om zich voor én na vlucht op Schiphol te laten testen

Nadat KLM en het RIVM eerder een alternatief testprotocol zijn overeengekomen, meldt cabinebond VNC dat bemanningsleden van de luchtvaartmaatschappij voor nu getest zullen worden in de XL-teststraat op P4 van Schiphol.

Protocol

In het alternatieve protocol staat onder meer dat de uitslag van de sneltest die de crews ondergaan zowel op de heen- als terugvlucht geldig zal zijn. Om aan de afspraken met het RIVM te voldoen, zal KLM voor de risicobestemmingen een planning maken die ervoor zorgt dat er maximaal 72 uur zit tussen de vertrektijd uit Amsterdam en de vertrektijd van de retourvlucht. Cabine- en cockpitpersoneel zullen tijdens het verblijf in risicogebieden in hotelquarantaine moeten gaan, iets wat nu in veel gevallen ook al geldt.

De VNC verwacht dat op Schiphol Centrum zo snel mogelijk een teststraat ingericht zal worden, zodat KLM-crew niet naar de locatie bij P4 Lang Parkeren hoeft te reizen.