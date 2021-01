Toekomst Lelystad Airport in handen van volgend kabinet

Een go-around ingegeven door de nodige politieke turbulentie. De Tweede Kamer laat namelijk de beslissing over de opening van vliegveld Lelystad voor de grote luchtvaart aan een volgend kabinet.

Meerderheid

Oorspronkelijk zou het kabinet Rutte III de knoop doorhakken over wanneer de luchthaven in Flevoland geopend zou worden voor de grote luchtvaart. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft maandag gestemd over het onderwerp en is tot de conclusie gekomen dat de toch al gevoelige kwestie te precair is om te behandelen, nu het kabinet demissionair is verklaard.

Het is niet de eerste keer dat de opening vertraging oploopt. De kwestie zorgt al jaren voor veel onrust bij actiegroepen en bewoners van gebieden waar vliegtuigen laag over zullen vliegen. In maart vorig jaar liet minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nog weten een opening in november 2021 voor ogen te hebben.

Luchtvaartnota

Ook de luchtvaartnota, een document waarin toekomstig beleid over de Nederlandse luchtvaart wordt beschreven, wordt over de verkiezingen in maart getild. De groei van Schiphol is een van de onderwerpen in de luchtvaartnota. Ook dit zal dus aan een nieuwe Tweede Kamer en kabinet worden voorgelegd.