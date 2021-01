Video: KLM-toestellen landen op Eelde | Avondklokje

Gisteren landden de eerste zes van in totaal zestien KLM-toestellen op Groningen Airport Eelde. De vliegtuigen worden er voorlopig geparkeerd. Vandaag zijn er wederom vliegtuigen geland, en morgen landen er nog meer blauw-witte Boeings.

Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 10 februari te overbruggen. Heb jij of ken jij een leuk filmpje dat je graag in deze avondrubriek terug zou zien? Deel deze dan met ons via Facebook of [email protected] 🛫