Waarom budgetmaatschappijen zo een eenzijdige vloot hebben

Maatschappijen als Ryanair en easyJet hebben vaak maar één soort toestel in hun vloot. Waarom is dit?

Inzetbaarheid

In tegenstelling tot bijvoorbeeld KLM heeft Ryanair een enorm eenzijdige vloot. Ryanair heeft in totaal 280 toestellen in zijn vloot. 279 van deze toestellen zijn Boeing 737-800’s. Een van deze is een 737-700. EasyJet heeft een vloot die volledig bestaat uit “Airbus-familie” toestellen. KLM heeft daarentegen een vloot die bestaat uit zowel Boeing als Airbus toestellen.

Ryanair doet dit omdat je met zo een uniforme vloot een veel bredere en makkelijkere inzetbaarheid hebt. Het gehele Ryanair personeel is inzetbaar over de hele vloot. Dit maakt het inplannen van vliegend personeel veel makkelijker en dat is voor een maatschappij als Ryanair, met een ingewikkeld netwerk, zeer gunstig.

2 A320’s van easyJet ©Up in the Sky

Onderhoud

Ook is het qua onderhoud veel gunstiger. Er hoeven alleen maar reserveonderdelen te worden aangeschaft voor één type toestel. Voor het technisch personeel is het ook veel makkelijker. Zij kunnen aan elk toestel binnen de vloot werken. Daarnaast is het aankopen van nieuwe toestellen in grote getallen voordeliger. Door dit te doen krijgt Ryanair veel korting op hun aankoop.

Nadeel

Er zit echter ook een nadeel aan het hebben van een uniforme vloot. Dat nadeel is boven water gekomen na de ban op de 737 MAX. Als je hele vloot, of een groot deel, uit één toestel bestaat en er komt een ban op dat bepaalde toestel, is een groot deel, of je hele vloot, onbruikbaar. Zo had Southwest Airlines veel last van de 737 MAX ban. Dit terwijl de vloot van Southwest nog maar een laag aantal 737 MAX’s heeft. Het is dan voor Ryanair ook te hopen dat er nooit een ban komt op de 737-800.