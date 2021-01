Delta: ‘Deze zomer weer 400 van 1700 piloten in de lucht’

Delta hoopt deze zomer weer 400 van de 1700 piloten die momenteel aan de grond worden gehouden in de lucht te hebben, zo meldt Bloomberg op basis van een interne memo.

Piloten

Van alle piloten die momenteel met verlof zijn wil Delta er deze zomer weer 400 fulltime hebben te vliegen. De maatschappij verwacht dat de opmars van de coronavaccinaties een stijging van de vraag naar vliegreizen met zich mee zal brengen. In maart en april is er weer meer trainingscapaciteit beschikbaar, mede dankzij een verdere 2,9 miljard dollar aan financiële steun van de Amerikaanse overheid.

Winst

Delta hoopt vanaf het tweede kwartaal geen verlies meer te maken, en streeft naar het maken van winst in het derde kwartaal van dit jaar. “We zijn voorzichtig optimistisch dat de vraag zal toenemen naarmate er meer vaccins beschikbaar zijn, en we kijken ernaar uit om alle piloten weer aan het werk te zetten naarmate het herstel vordert,” schrijft John Laughter, Delta’s senior vice president of operations, in de memo.