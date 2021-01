Moet Cathay-personeel straks drie weken in quarantaine?

De regering van Hongkong is van plan vanaf februari een verplichte quarantaineperiode van twee weken en een week medisch toezicht in te stellen voor vliegpersoneel dat in Hongkong is gestationeerd.

Quarantaine

Vanaf februari is het voor vliegpersoneel dat in Hongkong is gestationeerd verplicht om na terugkomst van een vlucht, waarbij het in het buitenland heeft overnacht, veertien dagen in hotelquarantaine te gaan. Na deze twee weken moet het personeel nog een week onder medisch toezicht staan. De nieuwe maatregelen zorgen voor een buitengewoon onzekere situatie bij het Hongkongse Cathay Pacific, dat in december slechts een rampzalige 1,3 procent van het normale aantal passagiers vervoerde.

Capaciteit

De onzekerheid zorgt ervoor dat Cathay in ieder geval verwacht een grote hoeveelheid capaciteit te verliezen, maar niet zeker weet hoe groot de impact precies zal zijn. De verwachting voor vrachtvluchten is momenteel dat er een capaciteitsvermindering van 25 procent zal worden doorgevoerd. Voor passagiersvluchten is de situatie nog onzekerder.

“De daadwerkelijke omvang van de impact is nog onduidelijk en wordt beïnvloed door een aantal factoren, waaronder het succes van de impact-beperkende maatregelen die we door kunnen voeren. (..) Op dit moment is onze eerste verwachting dat de nieuwe maatregelen de huidige capaciteit aan passagiersvluchten met ongeveer 60 procent zullen verminderen,” stelt Ronald Lam, Chief Customer and Commercial Officer van Cathay Pacific, in een verklaring die door Simple Flying is ingezien.