Nieuw-Zeeland houdt grenzen voorlopig gesloten

Jacinda Ardern, premier van het land, zegt dat Nieuw-Zeeland alleen kan terugkeren naar ‘normaal’ als de rest van de wereld dat ook doet. En dit kan nog wel even duren…

Al bijna een jaar gesloten

De grenzen zijn al sinds maart 2020 gesloten. Volgens Ardern kunnen deze pas weer open als de Nieuw-Zeelandse bevolking gevaccineerd en beschermd is tegen het coronavirus. In Nieuw-Zeeland beginnen ze pas later dit jaar met het vaccineren van de bevolking.

Wel zijn er plannen om een “reis-bubbel” op te starten met Australië en de rest van de landen in de Pacifische Oceaan. Hierdoor zouden reizigers zonder quarantaine tussen de landen kunnen reizen. Echter zou het risico met andere landen te groot zijn.

Het is wel nog mogelijk om voor Nieuw-Zeelanders terug te keren naar hun land. Zij moeten dan wel vooraf hun terugvlucht naar Nieuw-Zeeland een negatieve test kunnen aantonen. Daarnaast moeten ze twee weken in quarantaine in een verblijf dat door de overheid wordt geregeld. Voor ze uit quarantaine mogen moeten zo ook nog eens twee keer getest worden op het coronavirus, pas als deze alle twee negatief zijn, mogen ze uit quarantaine. Deze strikte maatregelen lijken te werken, in totaal heeft Nieuw-Zeeland pas 2290 coronagevallen gemeld.