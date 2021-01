Van luchthaven naar stadspark | Foto en Video

In China is de voormalige luchthaven van Shanghai omgetoverd tot een luchtvaart-geïnspireerd stadspark. Een impressie.

Longhua

Luchthaven Longhua is een voormalig vliegveld in Shanghai. Het was ooit de enige civiele luchthaven van de stad en ontving vliegverkeer tussen 1948 en 2011.

Bron: Sasaki.com

Wat te doen met een ruim 1800 meter lange landingsbaan midden in een miljoenenstad? De Chinezen wisten het wel; er namelijk een groen stadspark van maken, waarbij het luchtvaartverleden een leidend thema is. Voor de conversie werd het ontwerpbureau Sasaki ingeschakeld.

Xuhui Runway Park

Het park werd in april 2020 voltooid en kreeg de naam Xuhui Runway Park. Meerdere kleine tuinen zijn verbonden via paden, waarbij het beton van de oude start- en landingsbaan is hergebruikt.

Bron: sasaki.com

Er zijn diverse hoogteverschillen aangebracht met uitkijkpunten voor voetgangers en fietsers, welke (met enige inleving) de ervaring van het vliegen moeten nabootsen. Ook in bankjes en lantaarnpalen zijn geïnspireerd door luchtvaart.