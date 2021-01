Boeing: 12 miljard dollar verlies in 2020

Boeing heeft het afgelopen jaar maar liefst 12 miljard dollar verlies geleden.

Miljardenverlies

Vandaag maakte Boeing de jaarcijfers van 2020 bekend. Zoals verwacht was het verlies groot: 11,94 miljard dollar. Wat opvalt is dat het verlies in het vierde kwartaal veruit het grootste was. Enkel in de maanden oktober tot en met december leed het bedrijf 8,4 miljard dollar verlies.

Optimistisch

Boeing maakte 58,2 miljard dollar omzet, een vermindering van 24 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Verder werden bijna 60 procent minder vliegtuigen in 2020 afgeleverd, en werd ook de omzet van commerciële vliegtuigen gehalveerd. Toch is David Calhoun, CEO van Boeing, optimistisch over de toekomst. “Ondanks de impact die COVID-19 uitdagingen blijft bieden voor de commerciële luchtvaart in 2021, blijven we zelfverzekerd over onze toekomst, gefocust op veiligheid, kwaliteit en transparantie terwijl we vertrouwen herwinnen en onze bedrijfsvoering veranderen.”

