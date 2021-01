Boeing 737 MAX mag weer in Europa vliegen

De Europese luchtvaartautoriteit heeft de Boeing 737 MAX opnieuw gecertificeerd. Dit betekent dat het toestel, na bijna twee jaar aan de grond te hebben gestaan, weer in Europa mag vliegen.

EASA

Vandaag heeft de Europese luchtvaartautoriteit EASA officieel bevestigd dat de Boeing 737 MAX weer veilig genoeg is om dienst te doen in Europa. Volgens de EASA voldoet het vliegtuig aan de vier voorwaarden die de autoriteit had gesteld. De luchtvaartautoriteit benadrukt dat het een onafhankelijk veiligheidsonderzoek heeft gedaan en niet is beïnvloed door Boeing of de FAA, de Amerikaanse autoriteit.

737 MAX

Het toestel stond al sinds maart 2019, bijna twee jaar geleden, aan de grond als gevolg van twee fatale ongelukken met het vliegtuig in Afrika en Azië. Om weer de lucht in te mogen moest het toestel van de EASA aan vier voorwaarden voldoen:

De twee crashes moesten voldoende onderzocht en verklaard zijn;

Veranderingen in het design moesten door Boeing worden voorgesteld en door de EASA worden goedgekeurd;

Een volledig, onafhankelijk design-onderzoek moest door EASA worden uitgevoerd en afgerond;

Het 737 MAX-vliegpersoneel moest voldoende getraind worden.

Wanneer in de lucht?

Het duurt waarschijnlijk nog even voordat de eerste Europese Boeing 737 MAX-toestellen weer zullen vliegen. Allereerst moeten de bovenstaande voorwaarden nog bij alle maatschappijen worden geïmplementeerd. Daarnaast hebben sommige Europese landen, waaronder Duitsland, het toestel ook nog op nationaal niveau verboden. Ook deze vliegverboden moeten nog worden ingetrokken. De EASA zal hierbij een faciliterende rol spelen.

Daarnaast zijn er nog de Britten: nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, zullen zij hun eigen beslissing moeten maken. Dit is voornamelijk van belang voor Ryanair, dat eerder al heeft aangegeven spoedig weer met de MAX te willen vliegen.

Als aan alle voorwaarden is voldaan en alle vliegverboden zijn opgeheven, zal de 737 MAX waarschijnlijk snel weer rondvliegen in het Europese luchtruim. In Nederland is de goedkeuring vooral goed nieuws voor TUI: de maatschappij heeft in Nederland drie MAX-toestellen staan.