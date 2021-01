Mogelijk toch nog rechtszaak om vliegtuigcrash Air France

Mogelijk komt er toch nog een rechtszaak tegen Air France en fabrikant Airbus vanwege een vliegtuigcrash in 2009. De Airbus A330 van Air France verongelukte in de Atlantische Oceaan waarbij alle inzittenden om het leven kwamen.

Vlucht AF447

De Airbus A330, met registratie F-GZCP, vertrok eind mei 2009 vanaf Rio de Janeiro richting Parijs. Tijdens de vlucht trokken er stevige onweersbuien over de Atlantische Oceaan. IJsvorming zorgde ervoor dat de pitotbuis verstopt raakte, met als gevolg een foutieve snelheidsindicatie. De foutieve informatie zorgde ervoor dat de automatische piloot uitgeschakeld werd op grote hoogte. Door het foutief handelen van de co-piloten, raakte het vliegtuig in een overtrek situatie, stall, met als gevolg een dodelijke crash in de Atlantische Oceaan.

In de zomer van 2012 kwam het eindrapport van de Franse veiligheidsraad. Zij concludeerde dat de co-piloten nooit getraind waren voor het besturen van een vliegtuig op grote hoogte, zonder automatische piloot en betrouwbare snelheidsindicaties. Volgens de veiligheidsraad is dat een belangrijke vaardigheid die het ongeluk had kunnen voorkomen. Zij bevolen een verplichte training aan voor het vliegen zonder automatische piloot op grote hoogte, kruishoogte.

Rechtszaak

Bij een eerdere rechtszaak werden de piloten als schuldigen aangewezen. Hierdoor zouden zowel Air France als Airbus geen schuld hebben. De aanklager meent echter dat een deel van de schuld wél bij de bedrijven moet worden gelegd, zo meldt nu.nl. Air France zou tekort zijn geschoten bij de training van piloten en Airbus wordt verweten de risico’s van de bevroren sensoren, de pitotbuis, verkeerd te hebben ingeschat.

In maart wordt er in Parijs door een beroepshof bepaald of er alsnog een rechtszaak gaat komen tegen Air France en Airbus.