Ryanair geïnteresseerd in slots Alitalia

Ryanair is geïnteresseerd in de slots die Alitalia momenteel nog bezit op de vliegvelden Milan Linate en Rome Fiumicino.

Nationalisering

Het verliesgevende Alitalia bevindt zich al twaalf jaar in turbulente tijden. Tot drie keer toe is een herstructureringspoging mislukt. Afgelopen jaar besloot de Italiaanse regering om het bedrijf te nationaliseren en, richting het einde van de pandemie, in de vorm van een nieuwe maatschappij weer te laten vliegen. In dit plan steekt de overheid 3 miljard euro in een nieuw bedrijf, genaamd ITA, dat vervolgens de bezittingen van Alitalia overneemt.

Slots

Althans, dat is het plan. De Europese Commissie is het daar echter niet zonder meer mee eens en wil dat de bezittingen van Alitalia niet onderhands worden overgenomen door ITA. “Als onderdeel van zijn staatssteunonderzoek naar Alitalia’s nieuwe bedrijf heeft de Europese Commissie de Italiaanse regering geadviseerd Alitalia’s bezittingen, inclusief de slots op Linate en Fiumicino, aan een competitieve bieder te verkopen,” schrijft Ryanair in een statement.

Mocht Alitalia besluiten haar slots op Linate en Fiumicino te verkopen, dan brengt Ryanair naar eigen zeggen graag een bod uit. De Ierse maatschappij heeft dan ook een brief met een verdere uitwerking naar onder meer het Italiaanse ministerie van Industrie en Transport gestuurd, zo meldt La Repubblica. De Italiaanse regering heeft nog niet gereageerd.