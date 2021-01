Een kijkje in de eerste Afrikaanse Embraer E195-E2 | Foto’s

Gisteren leverde Embraer de eerste E195-E2 van het Nigeriaanse Air Peace af. Het vliegtuig heeft een bijzondere indeling van de business class-cabine.

Indeling

Zoals te zien is op de foto heeft de business class een bijzondere 1-2 of 2-2 indeling. Op deze manier oogt het geheel een stuk ruimer en hebben alle passagiers eenvoudig toegang tot het gangpad, zonder daarbij de buren te storen.

© Embraer

Eerste

Air Peace is de eerste maatschappij in Afrika die een E2 in haar vloot heeft. In totaal heeft de maatschappij dertien stuks besteld, met een optie op nog eens zeventien meer. In totaal bevinden zich 124 passagiersplekken aan boord van de Embraers. “De E195-E2 is het perfecte vliegtuig om onze binnenlandse en regionale operaties uit te breiden,” aldus Allen Onyema, CEO van Air Peace. “De vliegtuigen zullen ons verder helpen in het realiseren van onze ambitie: niet alleen Nigeria maar het hele Afrikaanse continent verbinden, waarbij we longhaul-vluchten uitvoeren vanaf onze hub in Lagos.”

