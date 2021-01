Eerste levering Boeing 777X ruim drie jaar later dan gepland

De levering van Boeing’s nieuwste toestel, de 777X, is opnieuw uitgesteld. Initieel zou het eerste toestel in 2020 geleverd worden, maar na een eerste uitstel van twee jaar heeft Boeing nu bekend gemaakt dat de 777X pas eind 2023 wordt geleverd.

Vertraging

De eerste levering was al uitgesteld naar 2022, maar Boeing heeft bekend gemaakt dat de 777X op z’n vroegst eind 2023 geleverd gaat worden. Eerder zei de topman van Emirates al te verwachten dat de 777X pas tegen 2024 zou komen. Onder andere Emirates, Lufthansa en British Airways hebben een order staan voor de nieuwste widebody van vliegtuigfabrikant Boeing.

De fabrikant ziet de impact van corona op de luchtvaart industrie waardoor maatschappijen nu niet zitten te wachten op (nieuwe) grote vliegtuigen. Daarnaast verwacht Boeing een vertraging in het certificeringsproces, waardoor het toestel later dan verwacht geleverd gaat worden.

