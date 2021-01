Ruim 40 procent minder CO2-uitstoot door luchtvaart in Nederland

In 2020 werd er zo’n 40 procent minder CO2-uitstoot gemeten door de luchtvaart in Nederland dankzij de afname in vliegbewegingen, zo meldt Eurocontrol. Gemiddeld werd er in Europa 57 procent minder uitstoot gemeten in vergelijking met 2019.

Minder uitstoot

De coronacrisis heeft de CO2-uitstoot van de luchtvaart in Europa meer dan gehalveerd in 2020. Er zijn echter grote verschillen te zien per land, zo blijkt uit data van Eurocontrol. In Oost-Europa is de afname het grootst, met zo’n 60 tot bijna 75 procent, vergeleken met 2019. De Benelux daarentegen meldt de laagste uitstoot daling. Zo werd in Luxenburg een afname van bijna 13 procent gemeten, en in België 30 procent. De data is gebaseerd op de vertrekkende vluchten vanuit het land. Ruim 54 procent minder vertrekkende vluchten zorgde voor bijna 57 procent minder CO2-uitstoot in Europa door de luchtvaart. In Nederland daalde de uitstoot met zo’n 40 procent.

Verschillen

De gegevens van Eurocontrol laten zien dat er aanzienlijke verschillen waren tussen landen in CO2-reductie. Dit werd veroorzaakt door verschillen in de lokale vloot, vluchtafstanden, mix van marktsegmenten en door de omvang van de COVID-19-daling in vluchten. Zo voert België nog veel vrachtvluchten uit waardoor de afname in uitstoot minder is dan gemiddeld. Er werd zelfs een toename van 25 procent in vrachtvluchten geregistreerd in België.