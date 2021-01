Video: Boeing Stratocruiser voor het eerst op Schiphol | Avondklokje

Het “vlaggeschip” van de American Overseas Airlines, de Boeing Stratocruiser, bezoekt Schiphol voor de eerste keer. Het grote passagiersvliegtuig maakt met een aantal Nederlandse passagiers een vlucht boven Nederland.

© Polygoon-Profilti / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 10 februari te overbruggen. Heb jij of ken jij een leuk filmpje dat je graag in deze avondrubriek terug zou zien? Deel deze dan met ons via Facebook of [email protected]