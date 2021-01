Air Belgium start met volledige vrachtvluchten

De Belgische maatschappij gaat haar vloot uitbreiden met specifieke vrachttoestellen. De maatschappij wil uiteindelijk zes toestellen gaan inzetten in de vrachtsector. Deze vluchten krijgen ook een nieuwe basis. De operatie zal plaats gaan vinden vanaf de luchthaven van Luik. Dit terwijl de maatschappij de passagiersvluchten zal blijven uitvoeren op de Charleroi.

Vracht

De eerste twee toestellen moeten in maart van dit jaar al actief zijn. Welke type vliegtuigen ingezet gaan worden is nog niet bekend gemaakt door de maatschappij. Ook de beoogde routes zijn nog niet bekend gemaakt. In totaal hoopt Air Belgium dat er aan het eind van het jaar zes toestellen in dienst zijn voor de vrachtvluchten. De CEO van Air Belgium, Niky Terzakis, heeft al ruime ervaring in de vrachtsector. Hij was actief bij TNT Airways dat later overgenomen werd door FedEx.

Toestellen

Het is nog niet bekend welke type en fabrikant de toestellen zal gaan leveren voor deze vrachtvluchten. Momenteel vliegt Air Belgium exclusief met de Airbus A340-300. Eerder dit jaar stuurde de maatschappij al één van haar A340’s met pensioen. De passagiersvluchten worden normaal gesproken uitgevoerd naar de Frans-Caribische eilanden maar de Belgische overheid heeft een verbod opgelegd op alle niet-essentiële reizen tot 1 maart. Daarom liggen deze vluchten voorlopig stil. Met de stap naar de vrachtvluchten hoop Air Belgium verder te groeien.