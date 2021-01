Airbus Beluga wijkt uit naar Schiphol

Deze middag ontving de luchthaven Schiphol wel een hele bijzondere gast. Een Airbus Beluga maakte een landing op Schiphol. Dit toestel wordt normaal gesproken alleen maar gebruikt op routes tussen de verschillende productielocaties van Airbus. Vermoedelijk waren de weersomstandigheden te slecht op de luchthaven van Hamburg. In de afgelopen uren zijn er sneeuwbuien over de stad getrokken.

Beluga

De Beluga die landde op Schiphol is de eerste ooit gemaakt voor Airbus. Het toestel draagt naast de registratie F-GSTA ook een nummer 1 op de staartvlakken. Het toestel is gebaseerd op een Airbus A300 en is dusdanig gemodificeerd dat het vliegtuig grote onderdelen die nog in aanbouw zijn mee kan nemen. Dit toestel is ruim zesentwintig jaar oud en was onderweg vanuit Chester naar Hamburg. Volgens de radarbeelden van Flightradar24 heeft het toestel een tijdje in gecirkeld boven de Duitse stad. Daarna heeft het toestel koers richting Schiphol gezet. Hoelang de Beluga nog op Schiphol blijft is nog niet bekend.

De route van de Beluga ©Flightradar24

