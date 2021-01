Boeing 737 MAX vanaf maart weer te zien in Nederland

De Nederlandse touroperator TUI verwacht dat ze haar Boeing 737 MAX-toestellen in maart weer in kan zetten. Voordat de drie vliegtuigen ingezet kunnen worden moeten er nog wel veel dingen gebeuren. Nadat het type bijna twee jaar noodgedwongen aan de grond stond, naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen veroorzaakt door een software fout in het toestel. Het vliegtuigtype is inmiddels al actief bij verschillende maatschappijen in de Verenigde Staten, Brazilië en Canada.

Aanpassingen

Voordat de MAX officieel mag terugkeren in het Nederlandse luchtruim moeten er aanpassingen gedaan worden aan het toestel. Vanuit de fabrikant zijn er verplichte aanpassingen opgesteld die eerst verwerkt moeten worden. Dit zijn voornamelijk software updates die de toestellen moeten ondergaan. Daarnaast zijn er ook nog extra trainingen nodig voor de piloten van TUI. EASA heeft het type nu officieel goed gekeurd in het Europese luchtruim na deze beslissing heeft de minister van IenW het luchtruim van Nederland ook geopend voor de MAX.

TUI

Nadat de vereiste aanpassing zijn uitgevoerd zal de maatschappij nog een speciale testvlucht organiseren. Deze vlucht worden mede georganiseerd om alles te controleren en verifiëren. Naast alle updates moeten de toestellen ook getest worden omdat ze lang aan de grond hebben gestaan. De speciale testvlucht zal geen passagiers vervoeren. Na al deze procedures en wijzigingen verwacht TUI dat ze haar 737 MAX-toestellen weer in maart van dit jaar kan inzetten op haar Europese netwerk.