De strijd tussen Airbus en Boeing door de jaren heen

Airbus heeft de afgelopen twee jaar meer vliegtuigen geleverd dan concurrent Boeing. Maar hoe zag het verschil er in de afgelopen dertig jaar uit?

In december meldde Up in the Sky dat Airbus voor het tweede jaar op rij groter dan Boeing was. De afgelopen twee jaar werden meer toestellen door de Franse fabrikant geleverd, dan door concurrent Boeing. Ondanks dat beide fabrikanten een grote daling zagen, was de daling van Boeing nog groter.

Boeing bereikte een dieptepunt met slechts 157 leveringen in 2020. Mede door de 737 MAX-crisis werd dit dieptepunt bereikt. Boeing schreef hiermee historie, want in de afgelopen dertig jaar werden er nog nooit zo weinig vliegtuig door de fabrikant geleverd. In de onderstaande grafiek van The Air Current is te zien hoe Boeing’s leveringen fluctueren. Concurrent Airbus daarentegen ziet een groeiend patroon sinds de jaren ’90.



De onderstaande grafiek van The Air Current laat de leveringen van Boeing ten opzicht van Airbus zien tussen 1990 en 2020.