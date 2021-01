EU verplicht maatschappijen helft van landingsrechten te gebruiken

De Europese Unie gaat een nieuwe regelgeving introduceren dat maatschappijen gaat verplichten om vijftig procent van de landingsrechten op de verschillende luchthavens te gebruiken. Voor de coronapandemie was deze regel ook al van kracht. Toen lag het percentage nog hoger, namelijk op tachtig procent. Maatschappijen moeten deze vluchten uitvoeren om de landingsrechten op een luchthaven te behouden. Als er niet voldaan wordt aan deze eisen kunnen de rechten ingetrokken worden en aan andere worden doorgegeven. Het is voor het eerst sinds het begin van de pandemie dat de EU deze regel instelt.

Landingsrechten

Voordat de wereld geteisterd werd door de pandemie waren maatschappijen verplicht om achtig procent van de landingsrechten te gebruiken. Deze landingsrechten zijn op sommige luchthavens heel beperkt. Op Schiphol was dit een belangrijk punt voor de pandemie. Aangezien veel maatschappijen wilden vliegen van en naar Schiphol met een bepaald aantal slots. Om te ervoor te zorgen dat deze slots ook echt gebruikt werden moesten maatschappijen deze geplande vluchten ook daadwerkelijk uitvoeren. Aan het begin van de pandemie werden er veel zo genoemde ‘spookvluchten’ uitgevoerd. Zonder passagiers en bagage om alleen maar te voldoen aan deze regel. In het begin van 2020 werd deze regel tijdelijk stopgezet om de kosten te drukken.

Flexibel

De lat van vijftig procent is flexibel volgens de EU. Als de situatie in de wereld wederom verslechterd kan de Unie besluiten om het percentage terug te brengen tot dertig procent. De andere kant op is ook een mogelijkheid wanneer de tijden weer beter worden. Als dat weer aan de orde is kan de verplichting verhoogd worden naar zeventig procent. Met deze maatregel hoopt de EU de sector weer een boost te geven met het aankomende zomerseizoen in zicht. Wanneer de regel officieel van kracht zal gaan is nog niet bekend.