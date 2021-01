Wat betekenen de 871 tekortkomingen van de F-35? | Analyse

In het jaarrapport van het Amerikaanse Director Operational Test & Evaluation (DOT&E), staat dat de F-35 nog altijd 871 gebreken heeft, waarvan tien in de meest serieuze ‘Categorie 1’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Up in the Sky sprak hierover met Lockheed Martin.

Director Operational Test & Evaluation (DOT&E) is een onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Het is verantwoordelijk voor de operationele ontwikkeling en het testen van wapensystemen, in gebruik bij de Amerikaanse krijgsmacht. In de jaarlijkse rapportage komt ook de F-35 uitgebreid aan bod.

Opgelost

Volgens het meest recente DOT&E rapport over 2020, was er begin oktober 2020 sprake van 871 tekortkomingen bij de F-35, twee minder vergeleken met 2019. Een woordvoerder van Lockheed Martin zei via e-mail hierover het volgende: “Het aantal gerapporteerde tekortkomingen suggereert dat er sinds vorig jaar slechts twee gebreken zijn opgelost. In werkelijkheid zijn er in het afgelopen jaar ongeveer 100 nieuwe tekortkomingen gerapporteerd en evenzovele vastgesteld en opgelost.”

Vooruitgang

“Vanwege continue releases van nieuwe software en onze grondige manier van testen, komen er regelmatig nieuwe tekortkomingen aan het licht. Nieuwe rapportages van problemen komen er net zo vaak bij als dat er eerdere worden afgesloten. Dit verklaart waarom het totale aantal gerapporteerde gebreken hetzelfde lijkt te zijn. In werkelijkheid boeken we dus wel degelijk vooruitgang.”, zo schreef de vertegenwoordiger van Lockheed Martin.

USAF F-35’s op de Amerikaanse basis Luke AFB, waar Nederlandse F-35 piloten worden opgeleid © Leonard van den Broek

Acceptabel

Wat zijn dit soort gebreken nu eigenlijk? Is de F-35 een gevaar in de lucht, met 871 gebreken? DefenseNews schreef vorig jaar in een artikel over de problemen van de F-35, dat geen van de gebreken direct risico vormen op verlies van leven of het vliegtuig. De huidige tien meest ernstige (‘Cat.1B’) gebreken hebben weliswaar invloed op het functioneren van het toestel, maar er is een tijdelijke oplossing gevonden die acceptabel is. En sommige van de Cat.1 tekortkomingen zouden pas problemen geven als het toestel tot de uiterste limieten wordt gevlogen. Terwijl er ook Cat.2 problemen zijn, die te maken hebben met overzicht op het slagveld in een gevechtssituatie. Dit soort gebreken kunnen met een software-aanpassing opgelost worden.

Rapporten

De woordvoerder van Lockheed Martin voegde hieraan toe: “Een rapport over tekortkomingen wordt geschreven, wanneer er tijdens het operationele ontwikkel- en testprogramma door piloten of technici zaken worden opgemerkt. Ook worden er bijvoorbeeld tekortkomingsrapporten geschreven bij verzoeken om aanpassingen of verbeteringen, bij problemen vanuit het F-35 JPO (Joint Program Office) en gebreken bij de gecontracteerde toeleveranciers.”

Feedback

“In feite beschrijven veel tekortkomingsrapporten mogelijkheden voor verbeteringen, die verder gaan dan de contractuele verplichtingen. Dit zijn aanpassingen die we toch documenteren in tekortkomingsrapporten. We hebben geen andere manier om de feedback van de testlocaties op een andere manier vast te leggen.”, aldus Lockheed Martin.