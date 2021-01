Video: de eerste Emirates A380-vlucht op Schiphol | Avondklokje

Het is ruim acht jaar geleden dat het grootste type van de fabrikant Airbus op Schiphol kwam. De A380 is sinds augustus 2012 een vaste bezoeker geworden op de Nederlandse luchthaven. De eerste lijndienst kon rekenen op een bijzonder welkom van spotters en enthousiastelingen.

