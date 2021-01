De Boeing 747 die 1000 mensen vervoerde | Achtergrond

In het voorjaar van 1991 had de Israëlische overheid een enorme logistieke uitdaging. 14.325 mensen moesten van Ethiopië naar Israël vervoerd worden.

De luchtmacht, met steun van de nationale maatschappij El Al, had 36 uur de tijd om al deze mensen via een luchtbrug te vervoeren. Het leger zette een zeer populair transportvliegtuig in om de klus te klaren: de C-130 Hercules. Het toestel werd gebruikt om Ethiopische joden zo snel mogelijk naar Israël te halen. De nationale maatschappij zette haar grootste vliegtuig in dat ze in de tijd beschikbaar had. Een Boeing 747-200 werd speciaal omgebouwd voor deze operatie. Tijdens deze speciale missie werd een bijzonder record verbroken, dat tot op de dag van vandaag staat: het grootste aantal mensen vervoerd tijdens een enkele vlucht.

De situatie

Dit artikel zal zich niet te ver verdiepen in de jarenlange conflicten in het land waardoor deze operatie op touw werd gezet. De missie om de mensen uit Ethiopië te halen werd Operatie Solomon genoemd. De actie volgde op de omstandigheid dat de Ethiopische regering op het punt stond om omvergeworpen te worden door agressie en instabiliteit in het land.

Veel burgers werden geraakt door het geweld. Een van de groepen inwoners die hiermee te maken kreeg waren de joodse inwoners van het land. Israël besloot, met steun van de Verenigde Staten, om de mensen hulp te bieden en te evacueren uit het land. Die keuze zorgde ervoor dat er ruim viertienduizend mensen getransporteerd moesten worden.

Luchtbrug

Om dit enorme aantal mensen van A naar B te verplaatsen waren veel verschillende toestellen nodig. Op 24 en 25 mei 1991 werd operatie Solomon uitgevoerd. Naast C-130’s en de 747 werden er ook Boeing 707’s ingezet om de mensen te evacueren. Veel toestellen zijn speciaal omgebouwd om zoveel mogelijk ruimte te maken. Een deel van het interieur werd speciaal verwijderd voor de missie. Dit was bedoeld om zoveel mogelijk mensen per vlucht mee te kunnen nemen.

Hoe kon de Boeing 1000 mensen aan?

Hoewel Boeing de 747-200, afhankelijk van het aantal nooduitgangen, maar een maximumaantal passagiers gaf van tussen de 440 en 550, had de vlucht in 1991 meer dan 1000 man aan boord. Met een afstand van 2.500 km hemelsbreed tussen de twee steden was het extra gewicht geen probleem voor de Boeing. Normaal gezien is er echter fysiek geen ruimte voor de enorme aantallen die op die vlucht aanwezig waren.

Helaas waren veel van de mensen zwaar ondervoed en wogen ze daarom een stuk minder dan geldt in normale omstandigheden. Daarnaast hadden de mensen weinig tot geen bagage mee te nemen omdat velen van hen vluchtten voor geweld en onzekerheid. Samen met het feit dat er geen stoelen aan boord waren, maakte dit het mogelijk om zoveel mensen te vervoeren.

Record

De vlucht staat nog steeds in het Guinness Book of World Records als de vlucht met het hoogste aantal passagiers aan boord. Het officieel genoteerde aantal mensen aan boord is 1088. Echter zijn er vele geruchten die rondgaan over het exacte aantal mensen. De operatie verliep onder grote druk en stress. Dat zorgde ervoor dat er door verschillende instanties verschillende getallen zijn genoteerd. De aantallen schommelen tussen de 1078 en 1122. Daar moeten nog wel twee baby’s aan toegevoegd worden die tijdens deze vlucht werden geboren.