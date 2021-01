Hoe Emirates succesvol weet te zijn met de A380

Emirates is al sinds de geboortedagen van de A380 grootgebruiker van de Jumbojet. Terwijl andere maatschappijen geen voet aan de grond lijken te krijgen, blijft Emirates de dubbeldekker trouw.

Dat Emirates een ietwat ongewone strategie heeft is duidelijk. Zij gebruiken alleen widebody-toestellen om hun Hub te voeden, terwijl in de rest van de wereld er juist narrowbody-toestellen gebruikt worden om de Hub te voeden. Zo bestaat de vloot van Emirates dan ook alleen maar uit widebody-toestellen.

Hoe maakte Emirates er een succes van?

Emirates heeft als enige maatschappij ter wereld een groot aantal A380’s in haar vloot. De huidige vloot telt momenteel ruim honderd A380’s en er komen nog meer aan.

Tim Clark, President van Emirates, is een grote fan van de A380. Hij vindt dat de reden waarom andere maatschappijen geen successen hebben geboekt met de A380, de strategie van de maatschappijen zelf is. In een interview met Airline Ratings zei Clark het volgende: “De A380 was een mislukking voor Air France. Zij hebben nooit geschaald; ze hebben maar tien vliegtuigen. Ja, we hadden met dezelfde kinderziektes te maken, maar we konden ze aan omdat we een grote schaal hadden. Als je een subvloot van 10 hebt, is het een nachtmerrie en de kosten rijzen de pan uit. Maar als je er honderd hebt, is het een beetje anders. De kosten per eenheid van dat aantal zijn een stuk lager dan met maar tien.“

Naast schaalvoordelen heeft Emirates er ook op een andere manier een succes van weten te maken. Emirates bracht de A380 op de markt als luxeproduct. Zo kwamen er bars aan boord, grote tv-schermen en zelfs douches. Andere maatschappijen die de A380 in dienst namen, boden ‘meer van hetzelfde’ aan, aldus Clark. In hetzelfde interview met Airline Ratings zei hij het volgende hierover: “Ten tweede, kijk naar hun interieur. Wat hebben ze eigenlijk gedaan om hun markt te shockeren met de A380 die toen op de markt kwam? Waarom was het Emirates, die na Singapore Airlines de A380 nam, die de wereld shockeerde in termen van douches en bars en grote tv-schermen? We deden het om een zeer goed berekende reden. Niet om onze loftrompet te blazen, maar we hadden gewoon een enorm risico genomen en een enorme investering gedaan. – De hele benadering van de A380 bij Air France en Lufthansa was ‘gewoon meer van hetzelfde’. Ze verloren de kans om het echt te definiëren.“

De bar aan boord van een Emirates A380 ©Emirates

Emirates gaf definitie

Emirates wist dus een van een uniek toestel ook een unieke service te maken. Deze kans namen andere maatschappijen minder aan, zo gaf Emirates definitie. Emirates lijkt deze strategie voort te zetten met de introductie van premium economy-class aan boord van de A380. Het helpt Emirates ook veel dat zij in een belastingvrij land opereren. Dit bespaart enorm veel kosten. Ook is Emirates nog een vrij jonge maatschappij, dus het heeft niet de langdurige arbeidsvoorschriften en pensioenregelingen waar veel luchtvaartmaatschappijen onder gebukt gaan. Vakbonden zijn ook van weinig belang en stakingen zijn uiterst ongebruikelijk in de VAE. Al deze factoren dragen bij aan de succesformule van Emirates.