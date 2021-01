’s Werelds grootste vliegtuigen

Over het algemeen zijn vliegtuigen erg groot, maar sommige stijgen ook het woord groot voorbij. Deze vallen onder de grootste vliegtuigen ter wereld. Deze gigantische vliegtuigen zullen in dit artikel besproken worden.

Tupolev TU-160

Het Russische vliegtuig met een lengte van 54,10 meter en een spanwijdte van 55,70 meter staat op plek acht. Het vliegtuig wordt gebruikt als een strategische bommenwerper, en heeft haar eerste vlucht gemaakt in 1981. Ondanks dat het niet het grootste vliegtuig is heeft het vliegtuig wel een aantal records op haar naam staan. Zo is het het grootste vliegtuig met “swept wings” (vleugels die van positie kunnen veranderen).

Tupolev Tu-160M2 © United Aircraft Corporation Russia

Lockheed C-5 Galaxy

Op nummer zeven staat de Lockheed C-5 Galaxy, met een lengte van 75,31 meter en een spanwijdte van 67,89 meter. Het vliegtuig heeft haar eerste vlucht gemaakt in 1968. De Galaxy wordt ingezet door de USAF om militair-vracht intercontinentaal te vervoeren. De C-5 heeft de mogelijkheid om zes Apache helikopters te vervoeren over een afstand van 11.000 kilometer. Deze afstand kan worden verlengd door middel van in-air refueling.

©Gillfoto, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Antonov An-124

Op plek zes staat nog een Russisch vliegtuig. De vliegtuig bouwer Antonov staat bekent om haar grote cargo-vliegtuigen en daar hoort deze An-124 ook bij. Met een lengte van 68,96 meter en een spanwijdte 73,28, is het een van de grootste cargo-vliegtuigen. Het vliegtuig wordt vooral ingezet door de Russische luchtmacht, verschillende vliegtuigbouwers zoals Boeing en door de Amerikaanse en Europese ruimtevaartorganisaties.

©Up in the Sky

Boeing 747-8

Op nummer vijf staat de Boeing 747-8, met een lengte van 76,3 meter en een spanwijdte van 68,4 is het een van de grootste passagiers vliegtuigen ter wereld. De Boeing 747 series heeft al lang invloed in de luchtvaart wereld. Het vliegtuig is voor veel mensen makkelijk te herkennen door de “hump” halverwege het vliegtuig en wordt vaak de “Queen of the Skies” genoemd. Het vliegtuig is lang het grootste passagiersvliegtuig ter wereld geweest.

Een Boeing 747-8. ©Dave Subelack

Airbus A380-800

Op nummer vier. De Airbus A380 heeft een lengte van 72,72 meter en een spanwijdte van 79,75 meter, dit maakt het vliegtuig het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. De A380 was het eerste vliegtuig met een volledige tweede verdieping en kan 850 passagiers meenemen (standaard lay-out is 450 tot 550 passagiers).

A380 ©Hi Fly

Antonov An-225 Mriya

En we zijn beland in de top drie, met als nummer drie de Russische Antonov An-225. Met een lengte van 84 meter en een spanwijdte 88,4 meter. Het vliegtuig is een stuk groter dan haar kleine broertje. En is met een gewicht van 285000 kilo het zwaarste vliegtuig dat ooit gebouwd is. Er is maar één Mriya gebouwd. Het vliegtuig werd geproduceerd om de Russische space shuttle (Buran) te vervoeren. Tegenwoordig vervoerd de An-225 militaire cargo voor de VS en Canada, en tijdens de pandemie vervoerd het medische spullen.

An-225 – ©Antonov Airlines

Hughes H-4 Hercules (Spruce Goose)

Nummer twee is een vliegtuig wat in 1947 gebouwd is, de Spruce Goose heeft een lengte van 66,65 meter en een spanwijdte van maar liefst 97,54 meter. Het vliegtuig is compleet gemaakt van hout. Tijdens de Tweede Wereld oorlog is het vliegtuig ingezet om cargo te vervoeren. Echter was deze vlucht geen succes, en stond het na 26 seconden al weer in het water. Ondanks deze onsuccesvolle eerste vlucht is het toch 71 jaar het grootste vliegtuig ter wereld geweest.

©Alan Light, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Stratolaunch

En dan het grootste vliegtuig ter wereld. De Stratolaunch met een lengte van 73 meter en een spanwijdte van 117 meter. De Stratolaunch maakte haar eerste vlucht in 2019 en verbrak het record van de Spruce Goose voor breedste vliegtuig ter wereld. Het vliegtuig is onder leiding van miljardair Paul Allen geproduceerd. Naast dat het het grootste vliegtuig is, is het ontwerp van dit vliegtuig een van de meest onhandige, omdat het werd gebouwd door de twee rompen samen te voegen om te voldoen aan de behoefte van de particuliere ruimtevaartindustrie. Dit vliegtuig zal worden gebruikt als vliegend lanceerplatform voor de Talon A.

Artist impression van de Stratolaunch ©JR Shumacher