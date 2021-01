Vliegveld Oakland verkoopt Covid-19 testen uit de automaat

Reizigers die via Oakland International Airport vliegen, kunnen een Covid-19-test kopen bij een van de pas geïnstalleerde automaten.

De At-Home Saliva RT-PCT tests, die 149 dollar kost, worden verkocht aan passagiers in beide terminals van de luchthaven.

Het is de eerste Amerikaanse luchthaven die Covid-19-tests aanbiedt in automaten. “Oakland international Airport helpt onze reizigers navigeren door deze wereldwijde pandemie door meer testopties te bieden,” zei Bryant L. Francis, Port of Oakland Aviation Director in een verklaring.

Hij zei dat reizigers zich nog steeds bewust moeten zijn van de verplichte quarantaine en beperkingen op hun bestemmingen.

De zelf in te vullen tests zijn ontworpen door het gezondheidsbedrijf Wellness 4 Humanity. Reizigers nemen een speekselmonster en sturen dat via FedEx op om te testen. Ze krijgen de resultaten terug via een app op hun telefoon.

Volgens Wellness 4 humanity heb je de resultaten binnen 24 tot 48 op je telefoon. Luchthaven woordvoerder Roberto Bernardo vertelde aan de nieuwsmedium CNN dat de tests ontworpen zijn voor reizigers die aankomen in Oakland na een reis. Andere passagiers moeten zich ten minste drie dagen voor hun vlucht door hun huisarts laten testen.