Waarom privéjets een stuk hoger vliegen

Het is u wellicht nooit opgevallen, maar privéjets vliegen daadwerkelijk een stuk hoger dan een gemiddeld passagierstoestel. Wat is hier de reden voor?

Gemiddeld gezien vliegt een passagiersvliegtuig op 35.000 voet, ofwel ±10,5 kilometer. Privéjets vliegen gemiddeld op een hoogte van 41.000 voet. Er zijn zelf uitschieters naar 45.000 voet.

Minder verkeer

De eerste reden hiervoor is dat er veel minder verkeer is op zo een hoge hoogtes. Zoals gezegd, het commerciële verkeer vliegt een stuk lager, dus privéjets kunnen veel directere routes vliegen naar hun bestemmingen. Dit bespaart veel tijd wat voor een zakelijke branche als privéjets van groot belang is.

Een ander voordeel aan het mindere verkeer op hoge hoogtes is dat het uitwijken veel makkelijker wordt in geval van slecht weer. Verkeersleiding hoeft veel minder rekening te houden met ander verkeer als een privéjet wil uitwijken wegens slecht weer. Er is veel meer bewegingsvrijheid op zo een hoge hoogtes.

Een Gulfstream G650ER met een plafondhoogte van maar liefst 51.000 voet. Rob Hodgkins, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Technologisch voordeel

Naast de bovengenoemde voordelen heeft een privéjet nog een voordeel. Het kan namelijk aanzienlijk sneller klimmen dan een commercieel toestel. Voor een commercieel toestel kan het soms wel meer dan 10 minuten duren om een kruishoogte van 35.000 voet te bereiken. Een privéjet doet dit tweemaal zo snel. Zo is het toestel sneller op de comfortabele kruishoogte, en dus ook sneller door de hoogtes heen waar de meeste turbulentie voorkomt.

Nu zijn privéjets een stuk kleiner. De romp is qua diameter een stuk smaller, echter geeft dit juist een voordeel. Een kleinere romp is namelijk veel makkelijker om onder druk te houden. Dit is ook een grote reden waarom het voor een privéjet mogelijk is om tot wel meer dan 50.000 voet boven de grond te vliegen.