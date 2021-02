50 jaar geleden: KLM’s eerste 747 wordt afgeleverd

Bijna op de dag nauwkeurig werd 50 jaar geleden een toestel afgeleverd dat voor velen synoniem staat met onze nationale luchtvaartmaatschappij.

Mississippi

De Boeing 747 luidde het tijdperk in van de widebody-toestellen. Zo ook voor KLM. Na de introductie van de Jumbojet door Boeing in 1969 duurde het niet lang tot KLM een order plaatste. Op 31 januari in 1971 landde de PH-BUA, gedoopt als Mississippi, op Schiphol. Deze verbeterde versie van de 747-200, de B747-206B, werd als eerste geleverd door Boeing aan KLM.

Om het toestel goed te kunnen afhandelen waren vele aanpassingen nodig, zoals het aanpassen van de pieren op Schiphol. Ook het vergroten van de hangaar op de Amsterdamse luchthaven was nodig om de 747 plek te bieden. Na zo’n twee weken was de eerste commerciële vlucht van de jumbojet naar New York een feit.

Einde in zicht

Inmiddels is de Queen of the Skies bijna iets van vervlogen tijden voor KLM. De laatste vlucht met passagiers vond al in maart vorig jaar plaats en de laatste 747 in passagiersconfiguratie (combi) verliet Amsterdam op 18 januari. Alleen de cargo-747’s vliegen nog even door bij KLM Cargo.