747 van NASA actief boven Europa

SOFIA, een Boeing 747SP die getransformeerd is tot onderzoeksplatform, zal de komende weken actief zijn in Europees luchtruim.

SOFIA

Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, beter bekend als SOFIA, is een gezamelijk project van NASA en de Duitse ruimtevaartorganisatie DLR. Het is een vliegend observatorium bestaande uit een gemodificeerde Boeing 747SP waar een telescoop met een diameter van 2.5 meter is ingebouwd.

Hier is de telescoop goed zichtbaar tijdens de vlucht ©NASA/SOFIA

Onderhoud

De Boeing was sinds september 2020 te gast bij Lufthansa Technik in Hamburg, waar het toestel een grote onderhoudsbeurt heeft ondergaan. Tijdens deze C-check zijn onder andere de de romp, motoren en motorsteunen nagelopen en is een groot deel van het interieur verwijderd zodat de onderliggende constructie kan worden gecheckt op scheuren en corrosie. De 747 was in 2017 al eens eerder in Hamburg voor een soortgelijke check. Toen werd het vliegende observatieplatform direct weer overgevlogen naar haar thuisbasis op de luchthaven van NASA’s Dryden Flight Research Center in Palmdale, Californië. Deze keer blijft ze wat langer in Europa

Europese tour

Nu het onderhoud er bijna opzit, mag de Jumbojet weer uit de hangar. Op zondag 31 januari en eerder vandaag hebben er al vluchten plaatsgevonden vanuit Hamburg, waarschijnlijk om alle systemen te testen.

De route op 31 januari (bron: flightradar24)

Aerotelegraph meldt dat het toestel op 4 februari zal worden overgevlogen naar Keulen, waar het zo’n zes weken zal blijven. In die periode zullen er tot wel twintig onderzoeksvluchten worden uitgevoerd boven Europa. Een van de redenen voor het verlengde Europese verblijf is het feit dat het voor wetenschappers momenteel bijna onmogelijk is om af te reizen naar de thuisbasis van het toestel. Half maart zal de N747NA dan weer beginnen aan de terugreis naar Californië.