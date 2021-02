Brussels Airlines brengt laatste A330-200 naar Twente

De coronacrisis gaat ook aan Brussels Airlines niet voorbij. Later vandaag zal de maatschappij haar laatste A330-200 voor demontage naar vliegveld Twente brengen.

OO-SFZ

Het toestel in kwestie is een Airbus A330-200 met registratie OO-SFZ. Vanwege de coronapandemie en de daaruit volgende reisbeperkingen stond het vliegtuig al lange tijd aan de grond. Nu heeft Brussels Airlines er dus voor gekozen om het toestel af te stoten. De Airbus werd in 2012 aan de vloot toegevoegd en is nu de laatste in een reeks van vier van de langeafstandstoestellen dat uitgefaseerd wordt.

AELS

Net als de OO-SFY, een andere A330-200, wordt ook de OO-SFZ overgevlogen naar de luchthaven van Twente. Daar zal het toestel door Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) worden gedemonteerd.