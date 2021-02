De meest opmerkelijke vliegvelden | Foto’s

Er zijn over de hele wereld ongeveer 40.000 officiële vliegvelden. De meeste vliegvelden lijken op elkaar, maar tussen deze 40.000 zitten een aantal rare eendjes. Deze opmerkelijke vliegvelden zullen in dit artikel besproken worden.

Saba

Saba de kortste landingsbaan ter wereld. Juancho E. Yrausquin Airport is het enige vliegveld op het eiland Saba in Caribisch Nederland. Het is een gevaarlijk vliegveld, omdat aan de ene kant hoge rotsen zijn, en aan de andere kant van de baan heb je een abrupte afgrond naar de zee ook kunnen piloten last hebben van stevige windvlagen. Tevens is de slechts 400 meter lange startbaan samen met vliegveld Matekane in Lesotho de kortste ter wereld. Het vliegveld is officieel gesloten maar mag met speciale toestemming van de autoriteiten worden gebruikt en kan alleen worden gevolgen met kleinere vliegtuigen, zoals de Twin Otter. Winair voert dagelijks meerdere vluchten uit naar het eiland.

Het vliegveld van Saba ©Joren Leunge

Courchevel

Courchevel Altiport is een vliegveld in de Franse Alpen. Het dient als vliegveld voor het skigebied Courchevel. Het vliegveld heeft een baan van 537 meter onder een hoek van 18,6 graden. Het vliegveld ligt op een hoogte van twee kilometer, wat ook invloed heeft op de prestaties van het vliegtuig. Door de omringende bergen heb je voor het vliegveld maar één landingsriching (heuvel op) en een startrichting (heuvel af), ook is er geen go-around mogelijkheid door de bergen rondom het vliegveld. Net zoals Saba wordt dit vliegveld grotendeels gebruikt door kleinere “fixed-wing” vliegtuigen zoals de TBM series.

©MartinPUTZ, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Saint Barthélemy

Saint Barthélemy is een vliegveld gelegen in het Caribisch gebied. Het vliegveld wordt vooral gebruikt door de Twin Otter van Winair. Het vliegveld ligt gelegen achter een heuvel. Dat maakt vliegveld zo gevaarlijk omdat de baan zo dicht achter de heuvel ligt, moeten vliegtuigen na de heuvel steil naar beneden duiken om de baan te halen. En met een lengte van 650 meter is het prettig als je op tijd aan de grond staat.

©David Broad, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Paro

Paro airport is een vliegveld gelegen in Bhutan. Het wordt voor een groot gedeelte bezet door kleinere vliegtuigjes, maar op het vliegveld is ook een lijndienst uitgevoerd door een A319 van Royal Bhutan Airlines. Door de hoge bergen rondom het vliegveld is het een van de gevaarlijkste vliegvelden ter wereld. Door deze gevaarlijke aankomst is er maar een klein groepje piloten wat mag vliegen op dit vliegveld. In lijn van de baan ligt een berg waar het vliegtuig eerst omheen moet voordat ze het vliegtuig kunnen op lijnen voor de landing. Dit zorgt ervoor dat er op dertig meter nog een bocht moet worden gemaakt, wat natuurlijk een risico is op een hoog vliegveld met een lage snelheid.

©Just Planes

Quito

Mariscal Sucre International Airport was het internationale vliegveld van Quito. Gelegen op een hoogte van bijna drie kilometer is het een van de hoogste vliegvelden ter wereld. Door de hoogte van het vliegveld is het voor veel vliegtuigen lastig om genoeg snelheid te maken om op te stijgen. Daarnaast liggen er in het gebied een hoop bergen en vulkanen die de operatie kunnen vermoeilijken. Ook dit vliegveld werd gebruikt voor commerciële lijnvluchten, ook KLM heeft een lijnvlucht naar Quito. Uiteindelijk is het vliegveld gesloten in 2013, en zijn alle operaties verplaatst naar het nieuwe vliegveld zo’n vijftien kilometer verder op.

©KLM

Lukla Airport

Tenzing-Hillary Airport ofwel Lukla Airport een vliegveld met een prachtig uitzicht, ligt in Nepal aan de voet van de Mount-Everest en wordt gebruikt door reizigers die de berg willen beklimmen. Ook dit vliegveld ligt op een hoogte van drie kilometer en wordt grotendeels bezet door Cessna 208’s en DHC-6 (Twin Otter). Net zoals Courchevel ligt het veld op een helling en wordt het omringd door hoge bergen wat een go-around moeilijk maakt. Door de lengte van de baan (527 meter) en de hoogte komen de meeste vliegtuigen net optijd in de lucht, maar goed ook want het einde van de baan is een diepe afgrond.