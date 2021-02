Zakenjet glijdt van baan op luchthaven Antwerpen | Foto’s

Op de luchthaven van Antwerpen is dit weekend een Cessna Citation doorgeschoten van de landingsbaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Overrun

Het incident vond op zaterdag 30 januari plaats. Iets voor 21:00 uur naderde het kleine straalvliegtuig start- en landingsbaan 11 van de luchthaven van Rotterdam. Het was een paar uur daarvoor opgestegen vanuit het Italiaanse Napels. Tijdens de landing is het vliegtuig voorbij het einde van de landingsbaan gegleden en op het gras tot stilstand gekomen, een zogenaamde overrun. De oorzaak is nog onbekend, maar de Belgische autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Wel lijkt het er, kijkende naar de drie sporen in het gras, op dat het landingsgestel uitgeklapt is.

JungSky

Het betrokken toestel is een Cessna 525A CitationJet CJ2, registratie 9A-JSC, van de Kroatische chartermaatschappij JungSky. Eerder op zaterdag maakte de Cessna nog een normaal verlopen vlucht van Zagreb naar Napels.