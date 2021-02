Een kijkje aan boord van de trans-Atlantische vluchten van JetBlue | Video

Als alles volgens plan verloopt voert JetBlue in het derde kwartaal van dit jaar haar eerste trans-Atlantische vluchten naar Londen uit. Neem hier vast een kijkje aan boord.

Stoelen

In de Mint Premium-cabine heeft JetBlue gekozen voor een bijzondere indeling. De stoelen zijn speciaal voor de Amerikaanse maatschappij op maat gemaakt. Dankzij de uitgekiende indeling wordt er voor iedere passagier een kleine suite gecreëerd. Zoals te zien is op de foto’s zijn er veel mogelijkheden voor reizigers om languit te liggen. Bovendien is er veel ruimte vrijgemaakt voor infotainment.

© JetBlue

© JetBlue

© JetBlue

© JetBlue

Impressie

JetBlue heeft naast de foto’s van de Mint-cabine ook een video-impressie van het geheel gemaakt:

© JetBlue

In totaal zullen zich 24 van deze Mint-stoelen aan boord van de toestellen van JetBlue bevinden. De stoelen zullen voor het begin van de trans-Atlantische service eerst in juni worden ingezet op een beperkt aantal vluchten tussen New York en Los Angeles.