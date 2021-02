Schiphol test met zelfrijdende voertuigen | Video

Schiphol is gestart met het uitvoeren van diverse tests met een zelfrijdende bagagetrekker. Hiermee wil de luchthaven testen hoe veilig en efficiënt deze techniek is en hoe zelfrijdende voertuigen geïntegreerd kunnen worden met het overige verkeer op Schiphol.

De proef van luchthaven Schiphol met een zelfrijdende bagagetrekkers duurt tot eind februari. De test bestaat uit twee fases waarbij eerst in een afgebakend gebied wordt getest. In de tweede fase wordt de proef ook in een operationele omgeving voortgezet om bagage naar het vliegtuig te brengen. Het zelfrijdende voertuig wordt in het bagagegebied beladen, waarna het via een vaste route navigeert naar een vliegtuigopstelplaats. Tijdens de eerste proeven zit er een veiligheidsoperator in het voertuig die indien nodig kan ingrijpen.

“Ondanks de coronacrisis blijven we investeren in kwaliteit en innovatie. We zijn het programma ‘Autonomous Airside Operations’ gestart om met luchthavenpartners stapsgewijs naar een slimme en toekomstbestendige grondafhandeling toe te kunnen werken. We zetten in deze vroege fase in op kennisontwikkeling, door proeven op verschillende luchthavens. Op die manier kunnen we inzichten combineren en bepalen welke knelpunten in het bijzonder aandacht vereisen en welke stappen in de toekomst genomen moeten worden naar een autonome luchthaven”, aldus Hassan Charaf, hoofd innovatie bij de Schiphol Group.