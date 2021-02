Video: winnares met KLM en 99 vrienden naar Berlijn | Avondklokje

Een opmerkelijke social media-actie van KLM in 2011: deelnemers moesten in 99 uur 99 vrienden verzamelen om zo een citytrip met een Fokker 100 naar Berlijn te winnen. Ruim tweeduizend teams deden mee aan de unieke actie van KLM.

