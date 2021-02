Aan boord tijdens een COMAC C919-testvlucht | Video

De Chinese tegenhanger van Airbus en Boeing is vliegtuigfabrikant COMAC. De fabrikant is inmiddels druk bezig met de certificering van haar nieuwste vliegtuig, de COMAC C919.

C919

De C919, gebouwd door de Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), maakte in het voorjaar van 2017 haar eerste vlucht. Na enkele jaren van vertraging steeg het toestel op vanuit China. COMAC hoopt eind dit jaar het eerste toestel af te leveren, die tot op heden vrijwel uitsluitend door Chinese luchtvaartmaatschappijen is besteld. In Amerika staat het toestel inmiddels op de zwarte lijst.

Testvlucht

De Chinese vliegtuigbouwer kreeg eind 2020 haar type-inspectievergunning voor de C919-‘narrowbody’, wat de weg vrijmaakt voor de laatste test en certificering van het vliegtuig. De vergunning markeert een nieuw hoofdstuk voor het ‘narrowbody’-programma. COMAC hoopt dat het vliegtuig zal concurreren met de Airbus A320- en Boeing 737-familie. Flight Global meldde al eerder in 2019 dat het programma één jaar was vertraagd. Hierdoor is de eerste commerciële vlucht van de C919 naar 2021-2022 verplaatst.

Bekijk de onderstaande video’s van een testvlucht van de C919.