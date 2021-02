Boeing geeft bijna 10 miljard dollar aan extra schulden uit

Boeing werkt aan een uitgave van nog eens 9,8 miljard dollar. Dit doet het bedrijf om andere schulden af te betalen en te herfinancieren.

Het bedrijf uit Chicago, maakte de nieuwe financiering op twee februari bekend, Boeing meldt dat deze lening niet aangeeft dat het van plan is om zijn schuldenlast te vergroten. “Boeing is van plan om alle opbrengsten van de transactie te gebruiken om bestaande schulden af te lossen, zodat de totale schuldenbalans van het bedrijf stabiel blijft”, aldus de vliegtuigbouwer. Het bedrijf verwacht dat de transactie op vier februari zal worden afgerond.

Greg Smith, chief financial officer van Boeing, noemt de nieuwe obligatielening “nog een voorzichtige stap voor ons nu we de liquiditeit gedurende de wereldwijde pandemie proberen te managen, wij zullen ons voorbereiden op een herstel van de markt en het bedrijf veranderen voor de toekomst”.

“De grote vraag naar deze obligatielening weerspiegelt het blijvende vertrouwen dat de markt heeft in onze toekomst op lange termijn”, voegt hij eraan toe.

In 2020 heeft Boeing voor zo’n 44 miljard dollar aan schulden gemaakt. De eerste daarvan die vervalt is een lening van $13,8 miljard die vervalt in februari 2022. De resterende ruwweg $30 miljoen is afkomstig van twee schuldemissies die later vervallen, te beginnen in 2023, zo blijkt uit de documenten. Aan het eind van 2020 had Boeing een schuld van bijna 64 miljard dollar.

Vorige week maakte Boeing bekend dat het in 2020 11,9 miljard dollar heeft verloren. “Wij geloven dat we momenteel voldoende liquiditeit hebben en zijn niet van plan om onze schuldniveaus te verhogen”, zei Smith tijdens de earnings call op 27 januari. “Wel zullen we onze balans actief blijven beheren, onder meer door herfinanciering van aflopende schulden.”