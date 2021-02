Video: meevliegen met de piloten van easyJet | Avondklokje

In de serie ‘easyJet: Inside The Cockpit’ worden piloten van easyJet bij hun werk gevolgd en worden kijkers helemaal achter de schermen meegenomen bij het vliegerswerk. De serie is in Nederland via YouTube en Videoland te bekijken. Hieronder kunt u vast de trailer en een van de afleveringen zien.

De serie is met Nederlandse ondertiteling via Videoland te bekijken: Meevliegen Met De Piloten Van easyJet – Videoland

Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 10 februari te overbruggen. Heb jij of ken jij een leuk filmpje dat je graag in deze avondrubriek terug zou zien? Deel deze dan met ons via Facebook of [email protected]